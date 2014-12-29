《路透晚报》--12月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年经济将稳中缓降，GDP增速料放缓至约7%--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。

--中国数据：1-11月工业利润增速续降至5.3%，11月降幅创27个月最大

中国最新公布的1-11月工业企业利润同比增速续降至5.3%，较1-10月回落1.4个百分点；其中11月当月工业利润同比并创27个月最大单月降幅，表明中国经济仍面临较大的下行压力。

--中国经济：今年社会消费品零售总额预计增长12%左右--商务部长

中国商务部部长高虎城周六表示，预计今年全年社会消费品零售总额增长12%左右，消费成为拉动经济增长的第一驱动力。

--中国经济：国企改革政策有望春节前出台，混合所有制优先鼓励IPO--报载

中国证券报周一报导，多项有关国企改革的政策措施有望在春节前出台，国企功能定位及混改相关操作细则等将进一步明确，包括国有企业初步分为商业类和公益类两大类；混合所有制操作，优先鼓励IPO(首次公开发行)进行混合，同时优先考虑包括社保基金、保险基金等公众基金。

--中国经济：广东、天津及福建自贸区涵盖范围确定，上海自贸区亦扩围

中国新设的广东、天津及福建三个自由贸易试验区涵盖范围确定。其中广东自贸区涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区，天津自贸区涵盖天津港片区、天津机场片区和滨海新区中心商务片区，福建自贸区则涵盖平潭片区、厦门片区和福州片区。

--中国财政：免征42项小微企业行政事业性收费，减轻企业负担--财政部

为进一步减轻小微企业负担，中国将自明年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费。

--路透调查：中国12月官方制造业PMI料降至18个月低点50.1，需求仍疲弱

路透综合11家分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至18个月低点50.1，需求端持续疲弱，制造业景气继续恶化。

--香港数据：11月出口值按年基本持平，对欧盟、日本及中国内地出口减少

香港政府统计处周一公布，11月整体出口值按年上升0.4%，增速较10月明显减慢，因对欧盟、日本及中国内地出口减少。

【金融】

--中国金融：央行明年起将同业存款纳入统计口径，暂无需缴存准--消息

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

--两岸金融：明年下半年“金融三会”来台召开，利于争市场准入--金管会

台湾金管会主委曾铭宗周一表示，日前两岸银行、证券和保险“金融三会”沟通顺畅，并确定明年下半年将在台湾召开，利于往后争取市场准入的条件。

--台湾金融：立院财委会通过电子支付草案，金管会称陆资来台将再协商

台湾立法院财委会周一决议通过电子支付机构管理条例草案，其中将电子支付的最低实收资本额分为两级，一级为单纯支付帐户款项移转者最低资本额为一亿台币，但经营收受储值款项业务者最低资本额则为五亿元。

【固定收益】

--中国债市动态：现券及IRS变化有限，市况清淡年底交投意愿不高

中国银行间债市周一早盘现券及IRS(利率互换)均变化不大。交易员表示，年末渐至，多数机构交投意愿不高；而对于周末同业存款纳入统计口径但不缴纳存准的消息，因市场已经提前知晓，几无影响。

--中国货币市场：元旦将至资金需求不减，回购利率续跌空间受限

中国银行间市场周一主要回购利率继续缓步下行，其中七天期品种跌幅逾10个基点(bp)。不过从早盘流动性先宽后略收紧来看，元旦将至资金需求不减，在仅余的三个交易日内，回购利率续降空间料有限。

--中国债市：信用债估值继续全线回落，降幅在3-6BP居多--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)非金融企业债务融资工具定价估值显示，周一全部期限均走低，降幅多在3-6个基点(bp)之间。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘低开低走，岁末交投清淡流动性欠佳

中国人民币兑美元即期周一早盘低开低走，跟随中间价小幅回调的走势。近日美元指数 高位盘整，人民币汇价亦随之宽幅震荡，尚无明确的趋势性的方向，由于临近岁末，市场供求略偏向购汇，人民币早盘走弱。

--中国外汇：9月末对外金融净资产17,962亿美元，较上季末减少--外管局

中国国家外汇管理局周一公布，今年9月末，中国对外金融净资产17,962亿美元，较6月末规模下降1,959亿美元，降幅9.8%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指创近五年收盘新高，地产、保险板块涨幅居前

中国股市沪综指周一小幅收升，创近五年收盘新高。分析师指出，受存款统计口径消息刺激，银行、保险等金融股带动大盘高开后反复震荡，尾盘出现跳水缩减升幅。大盘在当前目前位置压力有所增加，短期或将迎来调整，但整体运行方向未变，后市振幅料继续加大。

--中国企业：小米上周完成最新一轮11亿美元融资，公司估值达450亿美元

全球第三大智能手机生产商--小米周一宣布，上周刚完成最新一轮融资，公司估值450亿美元，总融资额11亿美元。

--中国新股：国信证券首日上市涨停，股价合理区间预计14-23元

中国A股今年最大IPO(首次公开发行)--国信证券周一首日上市无意外涨停，较发行价大涨44%。多家券商对国信证券估值水平普遍持乐观态度，认为其属于规模较大的综合型券商，经纪和投行业务具有较大优势，募资将支持公司创新业务快速扩张。

--中港个股：中信证券建议发行最多15亿股新H股，筹资拓资本中介及跨境业务

中国最大券商--中信证券宣布，董事会决议由股东授予特别授权，以发行不超过15亿股新H股；按现价计估计集资额逾300亿港元，将用于发展资本中介业务、跨境业务发展及平台建设，以及补充流动资金。 (完)