日本经济：多数企业明年不想加薪，首相安倍的希望恐落空--调查

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透东京12月29日 - 据路透的一项调查，日本大型企业明年计划向股东返还多余现金，而不是响应安倍晋三首相的呼吁用于提高工资。
结束实质薪资连续17个月下降的势头，对于安倍经济刺激政策能否取得成功至关重要。
然而47家受访企业中，计划2015年提高薪资的企业仅勉强够十分之一。70%以上的企业表示要把现金储备用于派息和回购股票，其中的多数企业还把投资排在加薪前面。
虽然安倍的货币与财政刺激政策帮助企业获利与现金大增，但企业却不愿意提高薪资，部分原因在于不确定能否把加薪成本通过提高价格转嫁给消费者。
据央行数据，非金融企业在9月末坐拥233万亿日圆(1.94万亿美元)的现金与存款，创出最高记录水平，比安倍两年前上台时高出12%。
但路透在12月15日当周进行的调查显示，大型绩优公司不想提高薪资，甚至不想保持与微弱的通胀同步的加薪速度。而雇用日本大多数工人的规模较小的企业，在加薪方面通常落后于大型企业。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。