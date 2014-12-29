《独家新闻》日本金融厅对地区银行进行超利低率的压力测试

路透12月29日 - 日本金融监管机构已开始向地区银行进行压力测试，以研判如果在日本宽松货币政策下长期利率仍处于接近纪录低位时，这些银行业者的获利将会面临多大的冲击。

一位要求不具名的人士表示，日本金融厅担心，10年期日本政府公债收益率接近纪录低位0.3%时，地区银行可能会见到获利下滑，因其存款付息和贷款与公债部位所收取的利息之间的利差缩窄。

金融当局所采取的行动，突显出首相安倍晋三终结通缩计划的意外风险之一。日本央行支持该计划，向经济挹注货币刺激，正协助让利率长期处于异常地低位。

日本有超过100家地区银行，占了该国4.6兆(万亿)在外流通贷款的约40%。但过去20年来，整体贷款需求已减了10%。

地区银行通常会都延长对小型企业的贷款，但需求却随着日本人口老化而每况愈下。为了争取业务，许多小型银行调降收取的利息，这已打压获利能力。