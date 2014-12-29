版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--12月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                          　 公布时段       预估值      前值
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)            　　   12月        +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                           　  +7.5%      +8.5%
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                　  　 11月        +2.6%      +2.5%
                  民间贷款                                         　  -1.0%      -1.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                         　    --       +2.3% 
    0900  意大利企业信心指数                          　　 12月      　 96.7       96.3
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           　　 11月          --       -0.4%
                               (较上年同期)                        　    --       -1.2%
  　1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)   10月      　+0.4%      +0.3%
                            未经季节调整房价指数(较前月)              　持平       持平
                            房价指数(较上年同期)                  　   +4.4%      +4.9%
    1500  美国消费者信心指数                               12月         93.0       88.7
    1530  美国达拉斯联储服务业营收指数                     12月          --        25.4    
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)          　 　   12月        -0.1%  　  -0.2%
                              (较上年同期)                     　　　  +0.8%   　 +1.0%    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段        现值      预估值
    12月29日(一)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                        11月         1.29        --        
    0900  意大利消费者信心指数                             12月         99.7      100.5      
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                         12月          4.1        --        
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               11月         97.3        --    
    2300  韩国工业生产(较前月)                             11月        +1.3%      +1.0%      
                      (较上年同期)                                     -3.4%      -2.5%      
              服务业产出(较前月)                                       -0.3%        --  (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐