主要国家经济指标预测--12月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +7.5% +8.5% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 0900 意大利企业信心指数 12月 96.7 96.3 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.2% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3% 未经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平 房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9% 1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7 1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 12月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.8% +1.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月29日(一) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 1.29 -- 0900 意大利消费者信心指数 12月 99.7 100.5 1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 4.1 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 97.3 -- 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +1.3% +1.0% (较上年同期) -3.4% -2.5% 服务业产出(较前月) -0.3% -- (完)