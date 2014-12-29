《交易视点》债券收益率曲线已较平坦，建议持有中短期债券--广发银行

路透上海12月29日 - 中国广发银行最新报告认为，这是本年最后一次周报，也可以看作是新年第一期周报，重点关注元旦后一周。年前这3天，市场应该比较清淡，资金也宽松，跨年供给越来越多。而元旦后，流动性未必会有进一步放松，月初缴准、跨年资金集中到期、财政存款上缴都会造成资金波动，R007不可能回到当初3.0%的低点。

而更重要的是，收益率本身在年前下降太多，导致每年一季度的一波行情提前兑现，而且降准迟迟不落地，预期消耗严重。长端已经降至年内低点，曲线非常平坦。IRS在资金宽松后，反而没有继续回落，下方买盘力量越来越强。

所以在这种环境下，建议手中债券主要持有5年以下品种，如果利率在1月份继续走低，则可以逐步卖出。IRS更可以果断支付固定利率，因为预期R007回落的情绪无视carry，已经大大压低了IRS水平。

**资金会比较宽松，但回购利率难速降**

具体而言，新股过后资金面得到极大缓解，随着资金解冻，各种1个月以上的长期资金供给越来越多。而主流需求是短期的跨年资金，这部分需求却没有被有效满足，利率仍然较高。预计在年前的3个交易日，跨年资金供给会越来越多，R007大概维持在4.5%左右。但年后由于集中还款，准备金缴纳等影响，资金不会继续宽松，R007只能缓慢回落。当然具体回落幅度要看资金开盘利率。总之在未来两周里，资金宽松，但回购利率下降的速度不快，不利于IRS回落。

债券方面，资金最紧张的时期已经过去，利率反而出现反弹。这种现象在IRS市场看到过，结果现在债市也有类似表现。这一是与资金宽松的充分预期有关，二是市场对明年初的行情非常期待，生怕入场太晚捡不到钱。在2万亿打新资金即将解冻的预期下，金融债曲线从4.20%跌至3.90%，只需1周时间。所以资金真的宽松后，利率反而不怎么下降。

另外，同业资金的法定准备金率暂定为0，也削弱了降准预期，吸引止盈盘抛售。1月初，我们需要警惕的是可能捡不到太多钱，本来预期的一波利率下降因为12月提前兑现而大打折扣。在现在的资金利率下，金融债长端已经站在11月的低点，基于对资金利率的预期，债券下方的空间已经不大。尤其是长端，趁利率仍在低位，可以逐步卖出，只持有5年以内的短端。

总之，债券利率已经兑现了大部分资金宽松的预期，下方空间不大，一旦风吹草动，容易造成利率快速上涨。所以此时持有5年内流动性最好的品种是不错的选择，或者干脆在利率低位时逐步卖出，利率边降边卖。

IRS在资金宽松的这一波中，降幅明显小于金融债。很明显，之前过于宽松的预期已经反应在IRS利率上。想当初，FR007高达5.96%，repo 1y当日冲高至3.47%后回落至3.40%，fixing在5%以上的这段时间里，repo 1y再没突破过3.40%，反而是随着资金解冻，回落至3.25%左右。每日180-200bp的点差都无法推高IRS哪怕10bp，可见市场对未来的资金和R007比较乐观。

但正如说过的，资金紧张时IRS不反弹，宽松时反而更易反弹。当机构减点出隔夜时，repo IRS反而有所上涨，重新回到3.32%。如果说经验不靠谱的话，看实际情况。目前R007开盘利率还在4.5%以上，fixing也较高，而且开盘利率下降的速度很慢，国开像是在抬高利率，阻止利率快速回落。即使开盘利率真的回到3.5%，repo 1y在3.2%-3.3%也不高。

另外，由于同业存放准备金率暂定为零，市场降准的预期减弱，也限制了IRS利率的下降。总之，推荐在IRS低位时继续保持支付固定利率的方向，因为很明显IRS利率已经不易下降，但大家又希望IRS利率年内能跌下来，其实是等待更好的时机开始加大支付的力度，这样IRS利率反而不易回落。

**上周市场回顾：资金宽松预期被反映，债券收益率先降后升**

上周，债券利率在资金逐步宽松的过程中持续下降，但后半周有所上涨。一方面前期市场对资金宽松的预期过于充分，而最终R007回落较慢、跨年资金并没有充足供给。另一方面，同业资金算作一般存款后，准备金率暂定为0，令降准可能性明显下降。所以不少止盈盘开始抛售。当然看多的机构大有人在，买盘也在利率小幅反弹后开始增多。目前10年国开大约4.03%，3年大约3.95%，曲线仍然非常平坦。利率在资金紧张的这一波，利率持续走低，最终是反应了市场对明年一季度行情的期待，生怕自己入场太晚捡不到钱。但可捡的钱已经不多，要时刻注意风险。

资金上周开始宽松，但跨年资金需求一直旺盛，利率回落较慢。其实资金在年前，年后都不会紧张，尤其是隔夜资金供给充足。可能年末存款、备付指标等使跨年资金供给不足。国开开盘价也是顺应了资金行情，没有快速降低。预计年后会继续下降，但实际资金面很难更加宽松。

IRS利率走势与债券类似，下降后有所反弹，最终repo 曲线下降大约5bp。上周一IRS利率就开始回落，但由于fixing较高，回落速度很慢。不过资金宽松的预期很强烈，repo 1y一度被压低至3.25%，而fixing还在5.0%。但正如所预期的，资金真正宽松后，IRS利率不会大幅下降，所以repo 1y逐步反弹至3.32%， 比资金最紧张时的3.39%只下降7bp。这种减速下降的状态还将持续，也就是说到了1月份，即使fixing继续回落，repo IRS下降的幅度也不大。

综上所述，上周资金开始宽松，但由于宽松预期已经被反应，利率下降后出现反弹，主要是止盈盘抛售。但利率上行不会太多，毕竟资金宽松。不过此时利率下方空间不大，一旦资金面有变，利率将快速上涨。（完）