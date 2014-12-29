两岸金融：明年下半年“金融三会”来台召开，利于争市场准入--金管会

路透台北12月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一表示，日前两岸银行、证券和保险“金融三会”沟通顺畅，并确定明年下半年将在台湾召开，利于往后争取市场准入的条件。

今日曾铭宗赴立院备询第三方支付法案受访时并指出，正在研议放宽台股涨跌幅限制至10%，主因兴柜及IPO前五天皆无涨跌幅限制，其次散户比例已由80%降为60%，且现行台湾涨跌幅限制明显低于邻近国家。

“(涨跌幅放宽)要先研议，若是可行、大家都赞成，下半年是可以看得到得。”他说。

他解释称，目前陆股涨跌幅限制是10%，韩股明年更要扩至30%，及泰国、马来西亚股市限幅也皆为30%，新加坡股市根本没有限制，将会听取各方意见后朝放宽涨跌幅方向进行。

他也说，融资融券部分基本上要回归市场机制，并没有特别评估此举对交易量扩增的挹注，主要考量将台股交易制度跟国际接轨、且更加透明，料可吸引更多外资，有助于台湾进入已开发市场。

第二度两岸证券期货监理合作平台“金证会”及第四次两岸银行监理合作平台“金银会”已于25日召开，达成将加速互设机构及业务审批等共识。 两岸保险监理合作平台“金保会”则于26日举行，决议加强两岸保险业危机处置合作。