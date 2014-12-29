中国汇市：人民币早盘低开低走，岁末交投清淡流动性欠佳

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
* 人民币早盘随中间价走低
* 岁末市场交投清淡
* 购汇盘略占上风
路透北京12月29日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘低开低走，跟随中间价小幅回调的走势。近日美元指数 高位盘整，人民币汇价亦随之宽幅震荡，尚无明确的趋势性的方向，由于临近岁末，市场供求略偏向购汇，人民币早盘走弱。
不过交易员称，整体交投相对清淡，流动性欠佳的状况令交易报价区间扩大，虽然有交易员反应6.2298的早盘最低位为错价，但即使如此，最低成交价亦较昨日收盘走弱达百点，而截止北京时间12:30，即期成交量仅为56.9亿美元。
“感觉年底的大额购汇已经结束了，...都到年底最后几天了，市场没什么交易热情。”一外资行交易员表示。
北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.2227元，上日收报6.2129元。今日人民币兑美元中间价 为6.1205元，上日中间价为6.1186元。
交易员亦反映，国外仍在圣诞新年假期，境外人民币市场的交投亦比较清淡。而境内企业一般会提前安排资金需求，不会留到年末最后几天；目前客盘成交量下降，银行自营盘积极性亦不高，市场亦无明确方向，而这样的走势估计要维持到元旦之后。
全球汇市，美元周一在2014年最后一周第一天保持坚挺，欧元在两年低点附近。投资者静待今日稍晚希腊的关键投票结果。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3580/6.363，上日尾盘为6.349。
北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2275/95元，上一交易日尾盘报6.2156元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。