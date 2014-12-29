日本债市：公债价格小幅下跌，央行未入市购债

路透东京12月29日 - 日本政府公债价格周一大多小幅下跌，因日本央行并未根据其大规模购债计画入市买债。

市场人士目前普遍预期，日本央行周二将买进4,500亿日圆(37.3亿美元)一年期至三年期债券、4,500亿日圆的三年期至五年期债券、以及4,000亿日圆的五年期至10年期债券，周二是日本金融市场最后一个交易日。日本金融市场将因新年假期休市直至1月5日。

市场人士指出，一个大型的公共养老基金预料将在周二买入各天期日债，以进行月底的存续期调整。

指标10年期日债收益率 日内持平于0.325%，距离上周触及的纪录低点0.300%不远。五年期 、20年期 及30年期 日债收益率全都小幅上涨0.5个基点，分别报0.045%、1.070%及1.270%。

指标10年期公债期货 早盘在147.71-147.80的窄幅区间波动，最新上涨0.07个跳动点至147.76。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.015%

五年期公债 0.045% +0.5 0.040%

10年期公债 0.325% +0.0 0.325%

20年期公债 1.070% +0.5 1.065%

30年期公债 1.270% +0.5 1.265%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.75 +0.06 147.69

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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