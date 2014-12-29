金属期市：铜价持平，然面临需求疲弱和美元坚挺等压力

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
中国经济放缓影响了该国今年的铜进口需求。本月一系列疲弱的数据表明，中国或15年来首次无法完成年度经济增长目标。
0330 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%，报每吨6,295.50美元，今年迄今跌幅近15%。
上海期货交易所指标期铜 下滑0.4%报45,310元人民币。
Capital Futures在一份报告中称：“铜价面临需求疲弱和美元走强的压力。鉴于缺乏正面的消息，我们认为LME期铜或进一步下滑，测试3月份触及的6,260美元。”
中国保税仓库现货铜的升水近几周一直下降，徘徊在80-160元人民币之间，反映出中国的需求不旺。
展望未来，分析师表示市场将关注美国的一系列数据，包括周二的房价数据，以及一周初请失业金数据，还有中国周三的汇丰采购经理人指数。(完)
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(编译 王颖/王洋; 审校 张明钧)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。