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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 12:42 BJT

东欧情势：乌克兰国会投票通过2015年预算案，以期取得IMF金援款项

路透基辅12月29日 - 据国际文传电讯社报导，乌克兰国会周一通过2015年预算案；该国饱受批准预算案的压力，以确保获得国际货币基金组织(IMF)170亿美元贷款方案中的下一笔援助款项。

今日稍早在预算案进行表决前，官员批准一系列的撙节条款，其中包括对进口额外课税的修正案；乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)警告这将为该国贸易伙伴所不乐见。

乌克兰外汇储备自年初以来减少逾半至10年低位，主因偿还俄罗斯天然气债务，及支撑该国货币所致。

亚采纽克表示，在与西方国家会谈过后，这项预算案还可能进行修正。(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)
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