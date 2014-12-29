东欧情势：乌克兰国会投票通过2015年预算案，以期取得IMF金援款项

路透基辅12月29日 - 据国际文传电讯社报导，乌克兰国会周一通过2015年预算案；该国饱受批准预算案的压力，以确保获得国际货币基金组织(IMF)170亿美元贷款方案中的下一笔援助款项。

今日稍早在预算案进行表决前，官员批准一系列的撙节条款，其中包括对进口额外课税的修正案；乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)警告这将为该国贸易伙伴所不乐见。

乌克兰外汇储备自年初以来减少逾半至10年低位，主因偿还俄罗斯天然气债务，及支撑该国货币所致。