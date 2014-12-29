东欧情势：乌克兰国会投票通过2015年预算案，以期取得IMF金援款项

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透基辅12月29日 - 据国际文传电讯社报导，乌克兰国会周一通过2015年预算案；该国饱受批准预算案的压力，以确保获得国际货币基金组织(IMF)170亿美元贷款方案中的下一笔援助款项。
今日稍早在预算案进行表决前，官员批准一系列的撙节条款，其中包括对进口额外课税的修正案；乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)警告这将为该国贸易伙伴所不乐见。
乌克兰外汇储备自年初以来减少逾半至10年低位，主因偿还俄罗斯天然气债务，及支撑该国货币所致。
亚采纽克表示，在与西方国家会谈过后，这项预算案还可能进行修正。(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。