《交易视点》资金利率若无突破下行，长债收益率难破前期低点--中信证券

路透上海12月29日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，偏弱的经济基本面和低迷的通胀水平，限制了债券收益率大幅走高风险，但若资金利率没有台阶式下行，10年国债和金融债收益率可能难以突破前期3.4%和3.8%的低点。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作，可适当介入短端的陡峭化操作；对配置型机构而言，目前5-7年与10年金融债利差处于较低水平，伴随着未来收益率或出现陡峭化的趋势，5-7年品种的配置价值相对较好。

前瞻地看，上周利率产品收益率跟随资金面趋缓而全线下行反映出，市场仍然保持基本面短期难以改善、政策保持宽松的预期。

从流动性来看，随着本轮IPO的结束、年末因素的减退以及财政存款的投放，资金紧张局面有望进一步缓解。

从政策层面看，近期央行正式发文将同业存款纳入各项存款口径并将此部分存款的准备金率暂定为0，一方面反映出政策从宽货币向宽信贷的转向，一方面也反映出政策层面有意呵护银行体系的流动性。

**政策朝宽信贷转向**

据报导，央行12月27日正式下发文件将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款并将暂时适用零准备金率。

在不考虑各项贷款口径调整的情况下，此举有望降低贷存比约4个百分点，理论上可释放贷款规模5-6万亿，但考虑到目前银行惜贷以及实体经济需求不足，信贷供给短期内难以明显提升。

其次，同业存款准备金率暂定为0虽短期内有助于缓解银行的备付压力，但央行降准的时间也可能因此延后。再加之未来若信贷一旦回升，监管部门将大概率要求同业存款缴准，届时流动性将承压。

总的来看，由于此前数轮定向调控政策并未有效降低企业融资成本且实体经济融资需求乏力，结合此前关于提高全年合意贷款规模的传闻来看，目前政策正逐渐向宽信贷转变。

**食品价格上涨推升12月份CPI**

食品价格高频数据显示，12月份CPI食品环比大幅上涨，预计环比增速为1.5%附近。从分项数据来看，蔬菜和水果价格自11月中旬以来持续上涨，是推升食品价格上涨的主要原因。

非食品价格方面，12月份汇丰PMI初值的购进价格指数显着下滑，有色金属、化工原料、钢材等生产资料价格都出现跌幅扩大的情况，而原油价格12月份也延续了疲弱的走势。

因此，12月份非食品价格很可能弱于季节性，预计环比下跌0.1%，结合CPI食品价格环比涨幅1.5%，CPI环比涨幅仍高于去年同期，预计12月份CPI同比将在1.6-1.8%。(完)