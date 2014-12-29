中国债市动态：现券及IRS变化有限，市况清淡年底交投意愿不高

路透上海12月29日 - 中国银行间债市周一早盘现券及IRS(利率互换)均变化不大。交易员表示，年末渐至，多数机构交投意愿不高；而对于周末同业存款纳入统计口径但不缴纳存准的消息，因市场已经提前知晓，几无影响。

“一两个(基)点的波动吧，交投比较清淡，长的（收益率）稍微上了些，IRS也上了两三个点，因为回购利率还没有明显回落，”上海一银行交易员称，年底了交投意愿都不强。

对于同业存款纳入统计口径，他表示，市场上周已经提前知晓这个消息，对市场而言基本没有什么影响。

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

上海另一银行交易员表示，目前收益率曲线平坦化明显，长端品种已经累积较大跌幅，短期收益率继续下行空间有限，比较肯定的是，年后短债机会相对较大。

此外，信用债方面，华中另一交易员表示，今日整体交投并不算多，而不同评级品种之间的利差近期一直呈现扩大趋势，主要是受城投债行情影响较大，因自12月以来，受到中证登企业债券回购管理新规所影响，城投债收益率出现急速上行。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.880元人民币，较上日结算价微跌0.004元。