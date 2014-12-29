香港股市：恒指早盘上涨近2%，受内地及海外股市升势带动

路透上海12月29日 - 香港股市周一早盘大幅上涨。分析师称，此间市场受到中国大陆及海外股市升势的带动。

黄国英表示，投资者更加重视企业A股与H股之间的价格差异，香港上市股票估值远低于A股。

不过内地与香港之间的股票资金流动较低而且不平衡，从上海流向香港的资金非常少。