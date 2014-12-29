香港股市：恒指早盘上涨近2%，受内地及海外股市升势带动

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透上海12月29日 - 香港股市周一早盘大幅上涨。分析师称，此间市场受到中国大陆及海外股市升势的带动。
恒生指数 涨1.9%，报23,790.20点。恒生国企指数 涨4.0%至12,021.04点。
“香港股市过去一个月落后于其它市场，目前整体基调有所改善，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。
黄国英表示，投资者更加重视企业A股与H股之间的价格差异，香港上市股票估值远低于A股。
不过内地与香港之间的股票资金流动较低而且不平衡，从上海流向香港的资金非常少。
恒生指数成分股总体成交量为12亿股。(完)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。