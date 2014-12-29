《交易视点》中国信用债价值优于利率债，收益率有下行空间--中信证券

路透上海12月29日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，资金面趋宽信用债回暖，总体来看，信用产品较利率产品的投机和配置价值均较优，收益率存在一定下行空间。

但受到中证登新规、利率债收益率进一步下行空间有限甚至存在反弹压力，以及IPO不定期冲击因素等扰动，配置型投资者仍可寻找性价比较高的中低等级高息信用产品、享受息差收益。

**短端收益率仍有下行空间**

随着资金面趋于宽松，上周短端产品收益率随之出现了一定下行，1年期各等级短融收益率下行20-30BP。

前期短端产品受到的负面因素较多，包括货基的赎回压力、中证登新规和IPO冲击因素等，短端产品抛盘压力很大，收益率曲线甚至一度倒挂。

目前1年国开和AAA短融收益率下行至4.02%、4.70%，但收益率曲线仍过于平坦，而高于4.0%的7天回购利率水平显然仍偏高，随着上述冲击因素对市场影响的逐渐淡化，短端产品仍有一定的下行空间，下行动力取决于资金面缓解的速度。

对于配置型投资者，较高的资金利差使中低评级短融仍具有一定的配置价值。

**中票收益率处于相对安全水平**

随着资金面的逐步缓解，中票市场同样出现一定回暖，5年期AAA中票收益率下行20BP至4.90%。

而有消息称当同业存款纳入存贷比考核时、央行不要求银行随之缴存存款准备金，也降低了可能导致的资金面扰动。

由于前期受中证登新规影响的冲击，整体信用产品收益率与利率产品利差出现了较为明显的上行，信用利差已跃至了历史均值偏上水平，目前从收益率、信用利差水平来看，信用产品收益率处于相对安全的水平。

短期内利率产品已逐步逼近前期低点、进一步下行空间有限或存在反弹压力，这在一定程度上会限制信用产品收益率的下行速度；而股市热情不减，IPO不定期冲击因素也会带来一定的扰动。

总体来看，信用产品较利率产品的投机和配置价值均较优，收益率存在一定下行空间、但会受到上述因素的扰动，配置型投资者仍可寻找性价比较高的中低等级高息产品、享受息差收益。

**负面情绪引发过度调整，提供城投债配置机会**

受利率和其他信用产品收益率下行影响，上周城投债收益率有所下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行20BP至6.25%左右的水平。

当前来看，市场仍然对城投债能否纳入预算管理、后续政策对城投企业负面影响存有担忧，并将在一定程度上影响其一级和二级市场收益率。

我们认为虽然城投企业公开发行债券最终纳入预算管理的比例可能不高，但城投企业仍将具备一定政府信用，因此市场负面情绪带来的过度调整反而可能提供一定的配置机会。

**个券点评**

上周共有48只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1199.40亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中电信SCP001、14中电信SCP002、14中电信SCP003、14神华SCP003、14苏豪SCP001、14长虹SCP001；

中期票据中，我们推荐14中南方MTN002、14中南方MTN003；私募票据中，我们推荐14永煤PPN008、14金元PPN011；

企业债中，我们推荐14新昌债02（有担保）、14准国资债（有担保）。(完)