《全球市场》亚股跟随美股走高，希腊国会投票前欧元徘徊低位

“另一方面，如果没有拿到180张票，欧元可能跌向1.21美元，因市场会衡量左翼激进联盟党在明年大选后掌权的风险--该党反对财政重整，”他表示。

即使如果欧元真的从希腊投票中获得喘息，其仍将面临较长期的下行压力，因欧洲央行明年有可能进一步宽松货币政策。

美元兑日圆 持坚于120.200日圆，和本月稍早触及的七年半高位121.86仍相对不远，不过美元欠缺足够的动能来挑战该高位。今年美元兑日圆已升值约15%。

美国原油反弹，因利比亚紧张情势再起。

利比亚官员周日表示，在该国主要的出口终端之一爆发的战斗引发大火，已毁掉该国逾两日的石油产量。