《全球市场》亚股跟随美股走高，希腊国会投票前欧元徘徊低位

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
“另一方面，如果没有拿到180张票，欧元可能跌向1.21美元，因市场会衡量左翼激进联盟党在明年大选后掌权的风险--该党反对财政重整，”他表示。
即使如果欧元真的从希腊投票中获得喘息，其仍将面临较长期的下行压力，因欧洲央行明年有可能进一步宽松货币政策。
美元兑日圆 持坚于120.200日圆，和本月稍早触及的七年半高位121.86仍相对不远，不过美元欠缺足够的动能来挑战该高位。今年美元兑日圆已升值约15%。
美国原油反弹，因利比亚紧张情势再起。
利比亚官员周日表示，在该国主要的出口终端之一爆发的战斗引发大火，已毁掉该国逾两日的石油产量。
美国原油期货 上涨1.3%至每桶55.44美元，上周五下跌2%。美国原油今年料将挫跌43%，年内曾一度跌至五年半低位。(完) (编译/审校 许娜/王兴亚/戴素萍/蔡美珍)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。