泰国经济：财政部下调2014年经济成长预估至1%，但预计出口不会萎缩

路透曼谷12月29日 - 泰国财政部一位高级官员周一表示，泰国经济今年料成长1%，同时称出口应不会萎缩。

财政部10月时预估经济成长1.4%，本月稍早预估增速不足1%。

财政政策办公室主任Kritsada Jinavijarana在记者会上称，财政部预计2015年经济增速约为4%，基本持平于前次预估的4.1%，得益于政府支出增加。

财政部还预计明年出口增长3.5%，而2014年出口表现疲弱。

泰国央行周五将2014年经济增长预估从1.5%下调至0.8%，2015年增长预估从4.8%下调至4.0%，称因为出口疲软且公共支出迟缓。