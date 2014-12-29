泰国经济：财政部下调2014年经济成长预估至1%，但预计出口不会萎缩

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透曼谷12月29日 - 泰国财政部一位高级官员周一表示，泰国经济今年料成长1%，同时称出口应不会萎缩。
财政部10月时预估经济成长1.4%，本月稍早预估增速不足1%。
财政政策办公室主任Kritsada Jinavijarana在记者会上称，财政部预计2015年经济增速约为4%，基本持平于前次预估的4.1%，得益于政府支出增加。
财政部还预计明年出口增长3.5%，而2014年出口表现疲弱。
泰国央行周五将2014年经济增长预估从1.5%下调至0.8%，2015年增长预估从4.8%下调至4.0%，称因为出口疲软且公共支出迟缓。
该行还预计今年出口将萎缩0.5%，前次预估为持平；并预计2015年出口仅增长1%。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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