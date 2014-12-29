台湾股市：收创三个半月高位，因亚股走扬与政策利好股市

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透台北12月29日 - 台湾股市周一收升，创三个半月收盘高位。分析师称，在亚股走扬以及金管会推出有利股市方案带领下，今日台股持续走多，指数创下9月11日以来新高。
台湾加权股价指数 收涨0.74%或67.78点，报9,286.28点，此前收盘高点为9月11日的9,322.95点；今日成交初值 为815.24亿台币，上交易日修正后为393.35亿。
〞高价股带头，9,300点以上有机会看到。〞资深证券分析师陈唯泰说。
他表示，大盘这两周都沿着五日线向上，且月线也翻多，形势有利于多头。不过随机指标(KD)进入高档，投资人要有指数在新年后进入震荡整理的心理准备。
台湾金融监督管理委员会官员周一表示，该会正研议将台股涨跌幅限制自7%扩大至10%，希望明年下半年有机会上路。但官员亦强调，相关措施均在研议中，时程尚未完全确定，也需视市场反应而定。
亚洲股市周一上涨，跟随美股走高，同时欧元兑美元徘徊在28个月低位附近，因希腊国会进行总统选举投票前市场焦虑不安。此次表决结果可能会导致希腊提前举行大选。 (完)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。