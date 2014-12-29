国际油市：油价上涨，受惠于利比亚供应疑虑

0530GMT，布兰特原油 上涨0.48美元至每桶59.93美元，盘中稍早触及60.40美元。该合约上交易日结算价下跌0.79美元。

美国原油 上涨0.69美元至每桶55.42美元，上周五在清淡交投中收低1.11美元。该合约周一亚洲盘初曾升至55.74美元的高位。

新加坡Phillip Futures分析师Daniel Ang预计，本周布兰特原油持于60美元左右，美国原油介于55-56美元。

交易商回补空头以及中国和日本提高流动性的计划，也对油价构成支撑。

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

中国国家信息中心周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计国内生产总值(GDP)增长7%左右。

日本政府周六批准一项规模290亿美元的刺激支出计划，通过补贴、购物券等方式向日本经济成长落后地区和家庭提供帮助。 (完)

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