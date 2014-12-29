背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北12月29日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券等外币债发行热度增温。

根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。