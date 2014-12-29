背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透台北12月29日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券等外币债发行热度增温。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期
*2014.12 RBC伦敦分行 1.70亿美元 0%(4.10%) 30
*2014.12 渣打国际商银 2.00亿美元 4.5% 10
2014.12 Nomura International 1.55亿美元 0%(4.83%) 30(NC1)
Funding Pte.
2.20亿美元 0%(4.80%) 30(NC3)
2014.12 法国CIC 1.50亿美元 0%(4.55%) 30(NC1)
(Credit Industriel et Commercial)
2014.12 摩根士丹利 0.65亿美元 0%(4.50%) 30
2014.12 法国Natixis 2.95亿美元 0%(4.67%) 30(NC5)
2014.12 彰化银行 1.40亿美元 0%(4.24%) 20(NC2)
1.00亿美元 0%(4.20%) 20(NC3)
2.60亿美元 0%(4.15%) 20(NC5)
2014.12 台湾银行 4.40亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 马来亚银行(MBB) 5.00亿美元 0%(4.57%) 30(NC5)
2014.11 荷兰水利银行(NWB) 2.50亿美元 0%(4.20%) 30
2014.11 第一银行 1.40亿美元 0%(4.10%) 20(NC2)
1.60亿美元 0%(4.07%) 20(NC5)
2014.11 中国信托银行 0.30亿美元 0%(4.16%) 22
7.13亿美元 0%(4.50%) 30
2014.11 台湾银行 1.00亿美元 0%(4.00%) 20
4.80亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 RBI 0.75亿美元 0%(5.00%) 30
(Raiffeisen Bank International)
2014.11 兆丰国际商银 0.90亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 0.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.75亿美元 0%(4.35%) 30
兆丰国际商银 0.75亿美元 0%(4.20%) 30
2014.11 AT&T 12.95亿美元 4.7% 30
2014.11 F-臻鼎 ECB 3.00亿美元 0% 5
2014.11 瑞士信贷伦敦分行 5.10亿美元 0%(4.60%) 30
2014.10 骏懋银行 3.00亿美元 0%(4.72%) 30
2014.10 Nomura International 4.08亿美元 0%(5.00%) 30
Funding Pte.
2014.10 东方汇理银行 1.00亿美元 4.2% 20
2014.10 法国巴黎银行 6.00亿南非币 8.9% 7
2014.10 中国信托银行 2.90亿美元 4.1% 20
2014.10 国泰世华银行 6.60亿美元 5.1% 无到期日(NC12)
3.30亿美元 4.0% 15
2014.10 德意志银行新加坡分行 1.70亿澳元 0%(6.52%) 30
2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0%(4.75%) 30
0.81亿美元 4.1% 20
2014.10 骏懋银行 2.50亿美元 0%(4.75%) 30
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0%(4.57%) 30
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0%(4.53%) 30
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0%(4.45%) 30
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0%(4.66%) 30
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0%(4.60%) 30
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0%(4.70%) 30
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0%(4.88%) 30
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0%(4.96%) 30
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0%(4.73%) 30
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0%(4.87%) 30
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 20
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0%(4.50%) 20
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0%(4.95%) 30
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0%(4.90%) 30
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0%(4.5%) 20
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
注：1. * 表新增发行
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。