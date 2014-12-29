韩国汇市：韩元兑美元收平，盘中限于窄幅区间波动

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透首尔12月29日 - 韩国韩元 周一收盘几乎无变动，盘中限于窄幅区间波动，交投清淡，投资者纷纷赶在年底前结清仓位。
韩元兑美元 在国内市场收报1,097.8，上周五收盘报1,098.7。(完)
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(编译 白云; 审校 戴素萍)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。