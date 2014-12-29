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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 14:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收平，盘中限于窄幅区间波动

路透首尔12月29日 - 韩国韩元 周一收盘几乎无变动，盘中限于窄幅区间波动，交投清淡，投资者纷纷赶在年底前结清仓位。

韩元兑美元 在国内市场收报1,097.8，上周五收盘报1,098.7。(完)

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(编译 白云; 审校 戴素萍)
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