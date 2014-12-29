《国债期货周评》陡峭化下行反映市场仍偏弱

（本文由国泰君安固定收益部研究主管周文渊提供，仅代表本人观点）

打新冻结资金陆续投放，此前债券市场紧张的资金面有所缓解，各品种、期限债券的收益率普遍下行，债市整体在震荡中上涨。国债期货各合约在上周的五连阳行情后本周继续平稳上涨，截止周五，TF1503及TF1506的结算价分别为96.884元、97.39元和 97.698元较前一周分别上涨0.424元（0.44%）、上涨0.497元（0.497%）和上涨0.49元（0.5%）。国债期货的振幅较前几周有较为明显的下降，周中波动性显着降低，或预示着多空看法趋于收敛。

成交和持仓方面，期债市场成交量和持仓量较前一周继续下降，机构兴趣持续减弱。主力合约TF1503日均成交7484手，环比下跌1577手；日均持仓量为20094手，较上周均值大幅减少1996手。截止周五收盘，前五大期货公司在主力合约上的空单持仓为15255手，多单持仓为7769手，净持仓为7486手空单，较上周环比下降46手，空头的相对力量有所削弱。

CTD券方面，主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧为140024.IB，周五CTD券的基差为0.019，IRR为3.56%。本周CTD券交投活跃度一般，全周累计成交183亿元，收益率平稳下行，截止周末收益率为3.55%，较前一周下降约9bp。全周来看期现货走势相同，但现货市场上涨的幅度高于期货市场，导致CTD券的基差在后几个交易日由负转正，基差水平仍保持在较低水平，净基差也随着银行间市场资金成本的回落以及市场波动性的降低而明显下降，截止周五为0.267。

央行在公开市场上继续暂停正回购，已是连续第8次零操作，但市场对此预期较为充分。在打新冻结资金解冻后，前期资金面的紧张情绪大大缓解，市场整体在降准预期的引领下缓慢复苏，收益率稳步下降。截止周五收盘R001收于3.45%，R007收于4.20%；交易所方面，GC001收于3.205%，GC007收于4.625%。本周现券市场明显回暖，机构在一级市场上的参与热情较强，收益率低于预期的情况时有发生，而二级市场上整体看除少数长期限城投债外，其余债券到期收益率均出现较为明显的下降，其中以短端品种下降幅度更大，各品种的收益率曲线在前期高度平坦之后开始出现陡峭化下行的态势，10年与1年的国开债的估值收益率仍有小幅倒挂但已非常接近。城投债方面，在经过前两周的迅猛调整后，本周随着流动性压力的缓解，各评级城投债收益率出现小幅下行，预计后续地方政府关于存量城投债务甄别的办法出台后市场将面临又一波调整，但主要的驱动因素将从流动性风险转为信用风险的重估，对于中低评级的城投债需要持续保持谨慎。

海外市场方面，美欧日经济依旧分化，原油价格在上周企稳后继续下跌，周五收盘未能坚守60美元大关，创造了5年半以来的收盘新低。俄罗斯方面本周卢布在上周降息之后出现兑美元的五连阳，但这一行情主要是由于年底大量出口企业缴税时间将至，对于本国货币的需求季节性提升所致，至于俄罗斯经济和卢布的前景则仍与油价未来的走势一样扑朔迷离。美国方面，周二公布的三季度修正GDP年化增长率为5.0%，创下自2003年三季度以来的最高水平且大幅超出市场预期，美国经济复苏的确定性越来越高，对应着明年加息的基本已成事实。资本市场方面，本周各大主要股指继续上涨。道琼斯工业指数周五收盘于18053.71点，上涨1.40%且站稳18000点，纳斯达克指数周五收于4806.86点，标普500周五收于2088.77点，较上周分别上涨0.87%和上涨0.88%。债市方面，本周美国10年期国债收益率周五收于2.25%，较前一周上升8bp。此外，英国富时100指数一周上涨0.99%，而日经指数全周上涨1.12%。

总体来看，国债期货缩量上涨，显示在目前资金面紧张的环境下虽然对政策存在宽松预期，但操作上偏于谨慎，特别是在实际的资金面宽松出现以后，机构博弈降准的热情未来短时间内可能出现下降，短线投机盘退出较多，此前市场的震荡格局或将有所平复。目前看经济基本面依旧较弱，上周汇丰12月PMI初值为49.5,7个月以来首次低于50的枯荣线，本周公布的11月工业企业经营数据显示工业企业主营同比增速大幅降至2.9%，利润环比继续下滑，基本面上支持中长端收益率趋势性上行的概率很低。

资金方面，打新冻结资金全面解冻，且考虑年末财政存款投放在即，资金面压力有望继续缓解。此外，本周四央行发布的“387号”文件将同业存款纳入各项存款的范围，计入存贷比管理的分母，但目前存款准备金暂定为零，这一动向使得我们让我们进一步相信，央行的短期内采取降准等大规模的刺激手段的可能性很小，这一推测具备较强的内部基础与外部客观条件：从内部基础上，央行在年中维持了大半年的银行间宽松的流动性未能有效降低社会的融资成本，目前很可能会选择转变思路，在流动性紧平衡的框架下去逐步松绑各项政策，增强商业银行实际的放贷能力与意愿，本周的存贷比调整是一个较为明确的信号。而这种调整通过直接影响银行的资产配置，以及在中期内对经济形成支持而从两个方面利空债市；客观条件上，美国经济复苏势头愈发强劲，加息的一致预期加强，而新兴市场各国经济持续走软，虽本周人民币汇率有所反弹，但整体仍然疲弱，此时采取大规模宽松政策带来的资本流出可能会直接削弱政策的影响，对于实体经济的影响有限。