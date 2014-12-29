日本股市：因境内发现埃博拉疑似病例而收低，但医疗保健股劲扬

2013年日经指数在首相安倍晋三的货币宽松政策支持下大涨57%。周 二为2014年日本市场最后一个交易日。 日本厚生劳动省表示，一名12月23日从塞拉利昂返回日本的男子疑似 感染了埃博拉病毒。测试结果预计将在周二早间得出。若结果为阳性，则 将是亚洲首例埃博拉确诊病例。 消息一出，埃博拉相关个股跳涨。 空气过滤产品生产商Airtech Japan Ltd 飙升14.5%，防护 衣生产商Azearth Corp 劲扬16.0%。富士软片控股 上涨 0.4%，该公司11月曾表示，该公司所生产治疗埃博拉病毒的Avigan疫苗， 最快将于年底前获得核准上市。 东证股价指数 小跌0.2%，报1,424.67点，JPX-日经400指数<. JPXNK400>下跌0.3%至12,930.92点。(完)