日本股市：因境内发现埃博拉疑似病例而收低，但医疗保健股劲扬

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
2013年日经指数在首相安倍晋三的货币宽松政策支持下大涨57%。周 二为2014年日本市场最后一个交易日。 日本厚生劳动省表示，一名12月23日从塞拉利昂返回日本的男子疑似 感染了埃博拉病毒。测试结果预计将在周二早间得出。若结果为阳性，则 将是亚洲首例埃博拉确诊病例。 消息一出，埃博拉相关个股跳涨。 空气过滤产品生产商Airtech Japan Ltd 飙升14.5%，防护 衣生产商Azearth Corp 劲扬16.0%。富士软片控股 上涨 0.4%，该公司11月曾表示，该公司所生产治疗埃博拉病毒的Avigan疫苗， 最快将于年底前获得核准上市。 东证股价指数 小跌0.2%，报1,424.67点，JPX-日经400指数<. JPXNK400>下跌0.3%至12,930.92点。(完)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。