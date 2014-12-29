《苏培科专栏》牛途中正在分化的投资者

（本文由路透中文特邀专栏作家苏培科提供，仅代表本人观点）

在这一轮轰轰轰烈烈的“疯牛行情”中，很多人“满仓踏空”，大盘指数连续任性地上涨让很多观望的人开始“追高”，沪市仅一个月的成交金额就超过9了万亿元，在杠杆资金狂热的推动下，A股行情走的很任性，这让很多人更加坚定了“大牛市”的信心。但在这个时候，一些蓝筹股的“小非”及港股上的一些外资机构却在悄悄减持套现。

据统计，从这轮“疯牛”行情启动的2014年11月20日到12月17日，蓝筹股被重要股东净减持金额为163.92亿元，占同期A股所有股票被净减持金额378.11亿元的41.11%，这一比例远远超出了今年其他时间段内的数据，尤其券商股被重点、高调减持，14只券商股被净减持金额达89.74亿元。说明投资者已经开始出现了分化，从AH股价格对照来看，A股价格较H股价格普遍出现大幅溢价，如果是理智的投资者自然会选择H股，毕竟有了沪港通，但A股与H股并未出现联动效应，南下的资金依然不多，H股依然很冷静，A股依然很任性，说明A股市场和投资者还有待进一步成熟。

其次，“小非”之所以高调减持，主要与产业资本的估值目标和其持有的成本有关。在A股市场股权分置改革之前，“大小非”等原始成本远远低于二级市场投资者持有的股票成本，有人曾按照公司上市之前的原始投入（发行新股前的净资产），加上非流通股股东参与配股等后续投入的资金，再扣除历年分红收入，最后除以目前持股数，结果发现早年上市的很多公司经过多次分红、送股后持股成本基本为零，大小非解禁之后就可以市价减持，他们减持套现根本不会顾及成本问题，这就是股权分置改革带来的全流通“成本分置”后遗症，也是长期蹩牛腿的主要原因之一，现在和未来一段时间仍要去面对，只有在市场增量资金明显和流动性充分的情况下不显现，一旦市场资金不足、实体经济萎靡的时候，“成本分置”矛盾就会更加突出。因此，畅言万点大牛市的人还是悠着点。尤其在目前散户们和“大妈们”跃跃欲试之际，应该多一些理性的声音，避免群体性躁动和群体亢奋，避免投资者像韭菜一样进入一轮又一轮被割的宿命。

这轮行情看似风风火火，实际上除了券商、银行等金融股和低估值的大盘股，其他板块上涨的并不明显，而且很多股票不涨反跌，并没有出像往常那样板块轮动的情形，在目前宏观经济基本面不乐观的情形下其他板块确实也缺乏想象空间，有空间的已经被充分发掘，现在很多前期重仓的机构希望大妈们快速入场，在一阵混乱上涨之后套现走人。最近，听到很多有经验的投资者甚至悄悄潜伏进了几块钱的低价股，等待大妈级的股民进入。中国大妈级股民买股票的特点是追涨杀跌、买股票像买菜一样喜欢买低价位的、以听从各种小道消息为主、扫货，于是低价股就成了一些人准备玩耍的对象。

显然，A股投资者应该尽快成熟理性起来，买股票千万别再随意，买入卖出需要把握好时机，买股票更不能只图价格便宜，应该看估值，低价股往往都有很多陷阱和问题，要么盘子太大，要么基本面不理想，有些公司为了迎合投资者的这种心理，主动采取送转股、除权做低股价，让很多人误以为该股价格低廉，实际复权之后并不低，因此千万别被低价股给迷惑了，现在如果继续以买菜的思维来买股票，很有可能就会钻进那些早已设下埋伏的圈套之中。尤其有了沪港通之后，买港股更不能再用买菜思维挑“便宜货”，香港市场遍地都有几分港币的股票，而这些股票很少有人去碰，大家担心这些股票缩股之后还会继续跌，由于基本面不好的股票没有最低只有更低，地板下除了有地下室还有十八层地狱，香港投资者在低价股陷阱的教训下越来越理性了，而内地的投资者应该学会理性投资，学会独立自主判断，少听信荐股传言和少“拜神”（少信股神）。

(作者系对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员；欢迎与作者交流：supeike@gmail.com 作者微信公众帐号：cjmrping )