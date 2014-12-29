《全球汇市》欧元脱离低位，但涨势受希腊投票忧虑遏制

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
如果数据表现强劲，可能强化美国经济改善幅度足以让美联储考虑在2015年中结束近零利率政策的观点，与欧元区及日本经济疲软态势呈现反差，欧元区及日本等地央行预料维持宽松货币政策。
美元兑日圆 日内持稳于120.30，与本月稍早所创七年半高位121.86日圆相距不远，2014年迄今已上涨了逾14%。
周一发布的路透调查显示，尽管首相安倍晋三实施宽松政策，日本大型企业仍认为日圆明年将不会进一步大跌，甚至可能强劲反弹。
在12月15-22日期间接受路透调查的67家企业中，作出回覆的47家企业平均预测日圆兑美元2015年低位为125，高位为112。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2189 1.2175 +0.11 -11.32 1.3745
美元/日圆 120.29 120.39 -0.08 +14.24 105.30
欧元/日圆 146.62 146.57 +0.03 +1.31 144.73
美元/瑞郎 0.9864 0.9876 -0.12 +10.48 0.8928
英镑/美元 1.5578 1.5554 +0.15 -5.91 1.6556
美元/加元 1.1619 1.1625 -0.05 +9.41 1.0620
澳元/美元 0.8133 0.8115 +0.22 -8.75 0.8913
新西兰元/美元 0.7775 0.7751 +0.31 -5.25 0.8206
澳元/日圆 97.830 97.700 +0.13 +4.24 93.850
新西兰元/日圆 93.530 93.310 +0.24 +8.24 86.410
英镑/日圆 187.39 187.25 +0.07 +7.49 174.33
澳元/新西兰元 1.0454 1.0444 +0.10 -3.63 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/于春红/朱晓军/陈宗琦/白云 /审校 高琦/王洋/许娜/于春红)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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