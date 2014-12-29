台湾债市：持续低量盘整，年底交易商观望心态浓

* 持续低量整理，交易商观望心态浓厚

* 台债报酬率于全球居末，交易盘萎缩

* 明日103/15区间料在1.09-1.11%

路透台北12月29日 - 台湾公债次级交易市场周一低量整理。交易员指出，由于临近年底，且美债缺乏变化，因此交易商没有进场动机，以观望为主。

他们表示，今年台债殖利率在全球债市的变动幅度位居后段班，相较于10年期的美债、德债都达到10%，台债仅有0.8%；台湾公债已沦为消化过剩资金的标的。

〞年底就这样了，也许有人有作价需求，但不会有量。〞一位票券商交易人士说。

另一证券商交易主管则表示，美债没有变化，且台债殖利率多已回到年初水准，交易商光靠养券即能达成预算目标，因此没有作价的需要。

他预估，相较于今年的区间，明年台债殖利率变动空间会更小些，交易盘可能更形萎缩，台债将由养券盘主导。

明日五年期公债103/15期殖利率区间料在1.09-1.11%，10年期公债103/13期殖利率则料在1.595-1.615%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

10 103/13 +0.43 1.6088 1.6025-1.6088 1.50

5 103/15 0.00 1.0960 1.0925-1.0960 1.50

3 104/01 -0.15 0.8350 0.8325-0.8375 4.50

本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：

12/29(一)：美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数、美国达拉斯联储制造业指数；

12/30(二)：美国10月CaseShiller 20个城市房价指数、美国消费者信心指数、韩国消费者物价指数(CPI)；

12/31(三)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国成屋待完成销售指数、中国12月滙丰制造业PMI终值、台湾央行标售364天期定存单；

1/1(四)：韩国进出口数据、台湾金融市场休市；

1/2(五)：欧元区12月Markit制造业PMI终值、美国12月Markit制造业PMI终值、美国11月建筑支出和12月ISM制造业PMI、台湾金融市场休市。

30 103/16 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13 1.6088

5 103/15 1.0960

3 104/1 0.8350