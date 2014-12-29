台湾金融：立院财委会通过电子支付草案，金管会称陆资来台将再协商

路透台北12月29日 - 台湾立法院财委会周一决议通过电子支付机构管理条例草案，其中将电子支付的最低实收资本额分为两级，一级为单纯支付帐户款项移转者最低资本额为一亿台币，但经营收受储值款项业务者最低资本额则为五亿元。

至于境外机构管理，财委会今日也通过境外电子支付机构应申请许可设立电子支付机构，才可于台湾境内经营业务，且非经主管机关核准，任何人不得有与境外机构合作或协助其在境内从事业务相关行为。

针对陆资电子支付机构来台扩展业务，金管会主委曾铭宗回应说，“两岸事情要再协商，依照两岸关系管理条例再行协商，现在谈尚言之过早。”

此外，立法院财委会也通过电子支付机构办理每笔储值余额上限及帐户间移转皆不得超过等值五万台币。

本案将由财委会交付立法院会，最快本会期进行三读，并在总统府公布后三个月内执行，因此相关子法须在府方公布后三个月内完成，预计最快明年上半年可望实施。