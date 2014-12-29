亚洲橡胶：东京期胶连续第三日上涨，因日圆走软推高胶价

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透12月29日 -
上海期交所上周五数据显示，指定仓库的橡胶库存较上一周上升0.8%。
中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。
中国是全球第一大橡胶进口国。
跳日本股市周一收低，因厚生劳动省宣布一疑似感染埃博拉病毒案例让投资者感到不安，但此消息提振了医疗保健类股。日经指数收跌0.5%，报17,729.84点，回吐稍早因美股上周表现强劲而引发的涨幅。
越南农业部周五称，今年估计出口108万吨橡胶，较上年度增长仅0.2%，而出口收入预计下降四分之一左右。
TOCOM周二开市，但本周剩余时间将休市。1月5日恢复交易。
上海期交所主力5月期胶合约 升190元人民币，收报每吨12,695元人民币。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王洋; 审校 朱晓军/蔡美珍)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。