香港数据：11月零售销售货值按年升4.1%，因旅客增加及消费意欲回稳

路透香港12月30日 - 香港政府统计处周二公布，11月份零售销售货值及货量分别按年上升4.1%及7.5%，增速较上月加快，因旅客增加及消费意欲回稳。

政府发言人表示，11月零售业销售的按年增长录得反弹。消费意欲渐见回稳，加上同月访港旅游业录得显着增长，也为零售业销售带来支持。

而扣除因新型号智能电话推出令耐用消费品销售急升的影响后，零售业销售终止10月的跌幅，回复温和的按年上升。

发言人并称，展望未来，零售业销售短期内的表现，主要仍将要视乎就业和收入的情况，以及访港旅游业扩张的步伐。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较 *2014年11月 +4.1* +7.5*

10月 +1.4^ +4.3^

9月 +4.8 +6.6

8月 +3.5 +2.8

7月 -3.2 -4.5

6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9 -4.5

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

1月 +14.4 +16.7

2013年12月 +5.7 +6.1

11月 +8.5 +9.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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