香港数据：11月零售销售货值按年升4.1%，因旅客增加及消费意欲回稳

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透香港12月30日 - 香港政府统计处周二公布，11月份零售销售货值及货量分别按年上升4.1%及7.5%，增速较上月加快，因旅客增加及消费意欲回稳。
政府发言人表示，11月零售业销售的按年增长录得反弹。消费意欲渐见回稳，加上同月访港旅游业录得显着增长，也为零售业销售带来支持。
而扣除因新型号智能电话推出令耐用消费品销售急升的影响后，零售业销售终止10月的跌幅，回复温和的按年上升。
发言人并称，展望未来，零售业销售短期内的表现，主要仍将要视乎就业和收入的情况，以及访港旅游业扩张的步伐。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较 *2014年11月 +4.1* +7.5*
10月 +1.4^ +4.3^
9月 +4.8 +6.6
8月 +3.5 +2.8
7月 -3.2 -4.5
6月 -6.9 -7.5
5月 -3.9 -4.5
4月 -9.9 -9.6
3月 -1.5 -2.5
2月 -2.2 -2.1
1月 +14.4 +16.7
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
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