《交易视点》中国债市主要仍看经济基本面，利率债魅力犹存--中金

路透上海12月29日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，投资者对明年债市不感到很悲观，但在目前收益率点位上，也普遍比较谨慎。虽然流动性冲击和利率市场化确实造成了较大波动，但本质上主导债市方向的仍是经济基本面，一旦经济有失速风险，债券尤其是利率债作为避险资产，仍有其内在的魅力。

从拜访的机构来看，对于利率债，大家觉得绝对收益率水平吸引力不是很高，收益率向下能看到的空间有限；而城投债受到这次中登事件冲击后，投资者也认为利空尚没有释放完，因此也不敢继续重仓城投债；这使得债券投资者感觉明年在债券中能腾挪的空间不是很大。

投资者对债市的谨慎，反映在目前所看到的一些不是很有利的因素，比如：房地产的销量在央行降息后有一定程度的回升；利率市场化使得银行的资金成本在降息后并无明显的下降；政府为了托底经济，发改委近期持续密集审批了大量的基建项目。

11和12月份的贷款增量逐步回升，尤其是12月份的贷款增量超过市场和监管机构的预期；股市的持续走强分流了较多的投资债券的资金；货币政策在年底这段时间没有继续放松，投资者对于货币政策持续放松的预期发生了一定变化，担心后续放松力度减弱可能不利于债市。

**债券收益率有望回到甚至突破11月低点**

12月份的信贷投放是超市场预期的，保守估计超过1万亿。从我们与银行和信托机构的交流中了解，12月份很多新增的贷款和非标融资主要是为了配合地方政府抢在1月初上报地方政府债务规模前做大存量蛋糕而投放的，与实体经济融资需求以及基建项目投资的相关性并不是很大。

事实上，不少贷款和非标融资可能并未进入实体经济，而是地方政府担忧明年年初上报完地方政府债务后，增量地方政府融资不再纳入财政兜底范围，后续融资的难度会明显上升，从而做出的未雨绸缪之举。

我们所担心的是伴随着年底贷款和社融的快速回升，明年年初的融资需求和融资增量可能会快速回落。从我们接触的银行、信托、基金类投资者来看，对明年地方投融资平台的新增融资都十分谨慎。

过去所依赖的模糊边界以及刚性兑付的预期一旦在43号文的推动下要清晰化和去刚兑化，游戏规则就会彻底改变。所有人在巨大的不确定性面前的理性做法是尽量降低在城投平台中的风险暴露。

在没有清晰的结论之前，金融机构规避风险的心态可能导致地方政府的增量融资和再融资遇到障碍，对金融体系和经济都存在潜在的威胁，而且这个时间可能持续一个月甚至数月。如果地方政府的融资受到障碍，暂时没有理由相信发改委批复的基建项目会得到很快的落实推动。

即使经济不出现较大问题，但在城投平台融资受到限制和抑制的情况下，对于金融机构而言，会面临配置资产不足的压力。

我们接触的银行理财部门都或多或少的担心明年没有足够的资产进行配置，尤其是扩张较快的私人银行。对于银行理财而言，如果债券投资减少对城投债的配置，那么产业类的信用债可能不能完全满足投资需求。

对于银行自营部门而言，如果贷款投放减少，银行可能会增加对债券的配置。利率债和中高等级产业信用债可能也会在配置压力释放的情况下继续走牛。毕竟利率债和中高等级信用债目前来看，明年上半年尤其是一季度，供给也不多。

从经济和供需关系角度来看，我们认为明年上半年尤其是一季度，债券市场还存在不错的交易性机会。

尽管股市可能还会走强，但逻辑上而言股市反映的不是对经济的乐观，而是房地产和城投平台融资萎缩后，货基、理财和债券收益率下降后带来的资产重新配置的结果。

债券而言，本质还是看经济走向，在货币条件偏紧，实际利率仍处于高位的情况下，央行仍有必要引导货币市场利率和债券收益率下降来降低实际利率水平。没有债券的受益，经济在目前的货币条件下难以触底反弹。债券收益率回到11月份低点甚至突破该低点的可能性依然不算小。

**12月经济数据前瞻**

需求方面，消费有所回落，投资继续下行，外贸延续弱势。

消费方面，石油制品类消费继续回落，房地产相关消费依然弱势，叠加前期消费集中释放拖累日化类和服装类消费，12 月消费品零售同比或降至11.5%；

投资方面，房地产投资有所企稳，基建投资有所反弹，制造业投资保持低位，全年固定资产投资或增长15.7%；

外贸方面，外需阶段性走弱拖累出口增速，房地产弱势和大宗商品价格下跌拖累进口增速，预计12 月出口同比增长5.3%，进口同比下降7.8%，贸易顺差达504 亿美元。

供给方面，工业产出有所企稳，服务业支撑四季度经济。房地产市场边际改善带来工业产出企稳，预计12 月工业增加值同比增长7.4%。

尽管工业产出放缓，但服务业产出有所回升，叠加服务业在经济占比季节性回升，四季度GDP 同比增速或小幅回升至7.4%，全年GDP 增速或达7.4%。通胀方面，工业价格降幅扩大，消费价格有所企稳，通胀仍处低位。

考虑生产资料价格加速下行，大宗商品价格继续回落，预计12 月PPI 同比增速降至-3.3%左右。考虑食品价格季节性上涨，非食品价格继续弱势，预计CPI 同比增速小幅回升至1.5%左右。

货币信贷方面，地方政府融资需求推动信贷大幅回升，货币增速或将惯性下滑。

在货币当局的激励下，银行配合地方政府在上报财政部最终的存量政府债务之前加速房贷，导致12月信贷规模大幅回升。

预计12月新增贷款有可能接近甚至超过1万亿，叠加非标融资有所回升，预计12 月社会融资显着回升至1.35万亿。

尽管信贷和非标显着回升，但外汇占款和财政存款投放可能不及预期，叠加存款偏离度考核及存款口径调整影响，理财回表规模可能降低，预计12月份M2 同比增速可能小幅降至12%左右。(完)