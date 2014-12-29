中国财政：免征42项小微企业行政事业性收费，减轻企业负担--财政部

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透北京12月29日 - 为进一步减轻小微企业负担，中国将自明年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费。
中国财政部网站周一刊登的通知全文称，取消、停征和免征上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排。
财政部还表示要坚决取缔各种乱收费。“凡未经国务院和省级人民政府及其财政、价格主管部门批准，越权设立的行政事业性收费项目一律取消。”财政部称。
浏览中国政府2014年经济及主要改革政策一览，请点击： （完）
参看财政部通知全文，请点选财政部网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。