表格：外资在韩国股市卖超1,178亿韩元

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1, 178亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 12月29日 -117.8 -166.7 127.7 12月26日 64.0 299.5 -368.1 12月24日 54.0 154.2 -231.7 12月23日 -115.7 144.7 -139.2 12月22日 -53.2 186.9 -134.8 12月19日 -0.9 183.3 -182.3 12月18日 -524.3 483.4 -62.7 12月17日 -408.8 395.2 -90.4 12月16日 -489.1 345.9 120.2 12月15日 -306.5 165.0 26.1 12月12日 -249.6 184.0 -21.4 12月11日 -707.2 201.0 338.3 12月10日 -129.5 -25.9 109.4 12月 9日 231.6 -9.7 -39.4 12月 8日 106.5 -71.4 -31.3 ---------------------------------------------- 本月以来 -2,215.0 2,180.5 -927.4 ---------------------------------------------- 今年以来 4,935.8 -491.5 -2,983.8 ---------------------------------------------- (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
(重发以删除多余代码) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选