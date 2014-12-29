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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,178亿韩元

路透12月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1,
178亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
    12月29日      -117.8     -166.7         127.7
    12月26日        64.0      299.5        -368.1
    12月24日        54.0      154.2        -231.7
    12月23日      -115.7      144.7        -139.2
    12月22日       -53.2      186.9        -134.8
    12月19日        -0.9      183.3        -182.3
    12月18日      -524.3      483.4         -62.7
    12月17日      -408.8      395.2         -90.4
    12月16日      -489.1      345.9         120.2
    12月15日      -306.5      165.0          26.1
    12月12日      -249.6      184.0         -21.4
    12月11日      -707.2      201.0         338.3
    12月10日      -129.5      -25.9         109.4
    12月 9日       231.6       -9.7         -39.4
    12月 8日       106.5      -71.4         -31.3
    ----------------------------------------------
    本月以来    -2,215.0    2,180.5        -927.4
    ----------------------------------------------
    今年以来     4,935.8     -491.5      -2,983.8
    ---------------------------------------------- (完)
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