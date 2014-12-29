《交易视点》稀缺性将致中国可转债估值抬升，个券有轮动机会--中金

路透上海12月29日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债年度展望报告称，随着存量快速萎缩，稀缺性正在体现，转债估值将有所抬升，尤其是短期没有赎回压力等新券，目前正在体现。个券选择上，要把握国企改革、一路一带、油价下跌链条、核电等主流题材。

另外，2015年可转债市场的一个新特征是弹性将很快降低。正股调整时，转债价格将由于稀缺性而抗跌；正股上涨时，转债将挤压较高的溢价率，跟涨能力略降。

短期来看，转债仍处于“美好时光”。存量快速萎缩，稀缺性正在体现，估值成为正的回报贡献因素，至少抗跌。而股市仍有望在“慢钱”推动下保持相对强势，活跃程度仍较高。这种情况下，转债走势还是和正股走势同向，并由稀缺性提供防御性。

不过一季度末时点（仅仅是预判），关注点要转为“反脆弱”，谨防股市大震荡、转债进入转股期导致高估值的转债出现正股和估值双杀。

**个券选择：把握轮动机会**

择券的思路：1、正股得新资金者得天下，资金推动开始取代情绪，业绩推动仍较弱，指数成本股、主流题材、估值洼地、中游业绩逆转板块都有望有不错表现，而存款博弈下演绎到极致的小盘股将分化。转债相关的主流题材：国企改革、一路一带、油价下跌链条、核电等；

今年以来，我们择券的思路在小盘和题材转债、大盘蓝筹、主题性机会、大盘，二线蓝筹加题材间不断切换。但遗憾的是，考虑到赎回条款约束，留给我们的择券空间已经很小。

之前看好的平安、国金、国电、徐工都将相继遭遇赎回退市。之前判断大盘转债中的继续看好平安，民生的性价比在提升，非金融大盘关注油价触底反弹和国企改革。

国电、徐工、中海等优质二线蓝筹品种忍痛割爱，东方、深机、南山、浙能、歌华二线品种继续持有。小盘中的齐峰最为看好，齐翔、长青、同仁、通鼎等关注低吸机会。新券洛钼、歌尔、格力及14宝钢EB等各具特色，均有战略增持价值。(完)