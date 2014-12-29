全球金市：金价持坚守住上日涨幅，SPDR持金量位于六年低点

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
----------------------0724GMT------------------------------ 价格 变动 涨跌% 现货金 1195.6 0.95 0.08 现货银 16.15 0.14 0.87 现货铂金 1217 5.75 0.47 现货钯金 812.8 -1.8 -0.22 COMEX期金 1195.6 0.3 0.03 COMEX期银 16.195 0.048 0.3 汇率 欧元/美元 1.219 美元指数 89.915 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云/陈宗琦；审校 于春红)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。