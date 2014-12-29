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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 15:55 BJT

全球金市：金价持坚守住上日涨幅，SPDR持金量位于六年低点

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                    价格      变动    涨跌%    
    现货金         1195.6     0.95     0.08
    现货银          16.15     0.14     0.87
    现货铂金         1217     5.75     0.47
    现货钯金        812.8     -1.8    -0.22
    COMEX期金      1195.6      0.3     0.03
    COMEX期银      16.195    0.048      0.3
    汇率
    欧元/美元       1.219    
    美元指数        89.915   

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 白云/陈宗琦；审校 于春红)
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