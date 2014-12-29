金属期市：期铜下滑并触及近一个月低点，因需求放缓且美元坚挺

0715 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.42%至每吨6,275.75美元，稍早曾触及12月2日以来低点6,232美元。铜价今年恐收跌15%，连续第二年下滑。

上海期交所主力3月期铜 跌1.01%，收报每吨45,030元人民币。

Capital Futures在一份报告中称：“铜价面临需求疲弱和美元走强的压力。鉴于缺乏正面的消息，我们认为LME期铜或进一步下滑，测试3月份触及的6,260美元。”

中国保税仓库现货铜的升水近几周一直下降，徘徊在80-160元人民币之间，反映出中国的需求不旺。

展望未来，分析师表示市场将关注美国的一系列数据，包括周二的房价数据，以及一周初请失业金数据，还有中国周三的汇丰采购经理人指数(PMI)。(完)

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