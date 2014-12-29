中国企业：小米上周完成最新一轮11亿美元融资，公司估值达450亿美元

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
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路透北京12月29日 - 全球第三大智能手机生产商--小米周一宣布，上周刚完成最新一轮融资，公司估值450亿美元，总融资额11亿美元。
小米公司董事长雷军微博表示，此轮融资投资者包括科技基金All-stars、俄罗斯科技基金DST、新加坡政府投资公司(GIC)、厚朴投资和云峰基金等投资机构。
小米产品涵盖手机、平板、电视、机顶盒等多个产品，而电视、平板等产品缺不了内容方面的建设，因此增加内容运营能力是小米急需解决的问题。
推出产品才三年的小米科技已经成为全球第三大智能手机厂商，仅次于三星电子 和苹果 ，小米今年出货目标为6,000万部，明年为1亿部。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
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