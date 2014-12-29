中国企业：小米上周完成最新一轮11亿美元融资，公司估值达450亿美元

小米公司董事长雷军微博表示，此轮融资投资者包括科技基金All-stars、俄罗斯科技基金DST、新加坡政府投资公司(GIC)、厚朴投资和云峰基金等投资机构。

小米产品涵盖手机、平板、电视、机顶盒等多个产品，而电视、平板等产品缺不了内容方面的建设，因此增加内容运营能力是小米急需解决的问题。