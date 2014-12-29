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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 16:28 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及两周高位，因市场臆测央行将出手干预

亚洲     当日  今年以来   20
13年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            120.38    120.30   -0.07  -12.54    1
05.28
    坡元            1.3227    1.3237   +0.08   -4.50    1
.2632
    台币          31.761    31.750   -0.03   -5.70    2
9.950
    韩元           1097.13   1098.70   +0.14   -3.80   10
55.40
    泰铢             32.93     32.94   +0.03   -0.21     
32.86
    菲律宾披索       44.70     44.68   -0.04   -0.67     
44.40
    印尼卢比      12440.00  12465.00   +0.20   -2.25  121
60.00
    印度卢比       63.66     63.56   -0.16   -2.92     
61.80
    马币            3.4960    3.4905   -0.16   -6.31    3
.2755
    人民币          6.2249    6.2129   -0.19   -2.75    6
.0539
    (完)
    
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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