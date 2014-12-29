新兴汇市：印尼卢比触及两周高位，因市场臆测央行将出手干预

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
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亚洲 当日 今年以来 20 13年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 120.38 120.30 -0.07 -12.54 1 05.28 坡元 1.3227 1.3237 +0.08 -4.50 1 .2632 台币 31.761 31.750 -0.03 -5.70 2 9.950 韩元 1097.13 1098.70 +0.14 -3.80 10 55.40 泰铢 32.93 32.94 +0.03 -0.21 32.86 菲律宾披索 44.70 44.68 -0.04 -0.67 44.40 印尼卢比 12440.00 12465.00 +0.20 -2.25 121 60.00 印度卢比 63.66 63.56 -0.16 -2.92 61.80 马币 3.4960 3.4905 -0.16 -6.31 3 .2755 人民币 6.2249 6.2129 -0.19 -2.75 6 .0539 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
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