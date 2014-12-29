券商观点：中国A股跨年行情将兑现，主线仍是蓝筹股--中信证券

路透北京12月29日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，短期来看，央行新规、电改方案、“一带一路”和京津冀规划、国企改革等政策有望密集落地，跨年行情将兑现。

报告称，货币宽松、资本市场国际化、改革加速将是推动A股在2015年震荡上行的三大合力，而在经济发展新常态下，未来经济发展质量的提升和结构上的调整，将极大改善资本市场发展的基础与环境，当前的A股面临着难得的历史机遇。

报告认为，市场风格切换的时点尚未到来，2015年2月可能是重要观察窗口。继续看好低估值“新蓝筹”板块的行情扩散，重点关注地产、大金融、机械、建筑等行业。同时边际上配置应趋于均衡，逐渐增配环保、家电、医药等行业。

以下为中信证券报告要点摘录：

去库存拖累，经济预期继续下行。11月产成品存货投资同比减少252亿元，经济连续3个月去库存。9月份以来，消费增速、贸易顺差同比稳中有升，固定资产投资增速持续反弹，但产出增速不断下行，其中根源在于周期阶段转向去库存。受之影响，市场对4季度GDP预期不断下修，目前已降至7.25%。

利润下滑加快，资本品部门有所好转。销售收入下滑加快、毛利率下滑，拖累工业利润。1-11月份工业利润累计同比增长5.3%，增速下滑1.4pct；当月利润已经连续4个月同比下降，并且在11月份下滑加快。分部门来看，上游的采矿业、原材料利润同比下滑加快，中游的化工业利润增速由正转负，下游的消费品利润增速环比下降，只有资本品部门利润增速有所回升，其中仪器仪表、电气机械和金属制品利润扩张加快。

宏观流动性逐步转好。央行正式发文将非银行同业存款纳入存贷比考核且不征收存款准备金，这意味着短期宏观流动性层面潜在的最大的黑天鹅事件解除。虽然临近年底还有节前备付、1月5日还有准备金补缴等因素，但我们认为宏观流动性紧张的预期将逐步缓解。

投资者情绪自压力位开始回调。从投资者情绪数据来看，上周国内投资者情绪开始从压力位回调。新开股票账户数和成交活跃度均从高点冲高回落。同时融资买入额与融资余额开始出现大幅回落，其中融资余额已经出现负增长。未来一段时间，宏观流动性趋于好转，而随着预期的不断调整，基本面数据低于预期的概率小，虽然投资者情绪短期依然面临压力位，但是预计在未来1个月左右的时间冲破压力位继续向上的概率较大。

市场判断：跨年行情兑现。12月以来，市场基本沿着策略月报“政策密集落地，迎战跨年行情”的逻辑在走，预计本周2014年的最后几个交易日，也将大概率延续这一走势。

需要留意的是，上周二、三市场开始流传的“部分同业存款纳入存款口径，但存准率暂为零”的消息，在上周末被媒体证实，短期的流动性警报得以解除，而这也正是上周前三个交易日A股快速调整的进程被中止的核心原因之一。

与此同时，证监会官员在上周表示，应吸引更多国际资本和国际机构投资者参与A股市场、争取尽快将A股纳入MSCI和FTSE指数，这与我们2015年策略报告提到的“三力齐发”中的A股国际化完全一致。

总体而言，货币宽松、资本市场国际化、改革加速将是推动A股在2015年震荡上行的三大合力，而在经济发展新常态下，未来经济发展质量的提升和结构上的调整，将极大改善资本市场发展的基础与环境，当前的A股面临着难得的历史机遇。

短期来看，央行新规、电改方案、“一带一路”和京津冀规划、国企改革等政策有望密集落地，跨年行情将兑现。