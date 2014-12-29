版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续收低，岁末交投清淡流动性欠佳

* 人民币随中间价收低
    * 岁末市场交投清淡
    * 购汇盘仍占上风

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京12月29日 - 中国人民币兑美元即期 周一续收低，跟随中间价小幅
回调的走势。近日美元指数 高位盘整，人民币汇价亦随之宽幅震荡，尚无明确的趋势
性方向。岁末交投相对清淡，市场供求略偏向购汇。
    
    交易员称，在年底流动性欠佳情况下，人民币即期汇价一度快速下跌；但客盘成交量已
有所下降，银行自营盘积极性亦不高，估计短期仍将维持这样的态势。
    
    “感觉年底的大额购汇已经结束了，...都到年底最后几天了，市场没什么交易热情。
”一外资行交易员表示。
    
    另一股份行交易员亦反映，境内企业一般会提前安排资金需求，不会留到年末最后几天
；而国外仍在圣诞新年假期，境外人民币市场的交投亦比较清淡。
    
    中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，预计2015年出口将增长7%左右
，进口将增长5%左右，人民币汇率进入有升有贬的动态走势。 
    
    全球汇市，欧元小幅远离两年多低位，但仍如坐针毡，因投资者等待今日稍晚的希腊关
键投票结果，同时美元在2014年最后一周的第一天持稳。     

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美元             今日              上日      升贬
 即期成交价格                     6.2218            6.2129    -0.14%
 中间价                           6.1205            6.1186    -0.03%
 成交额                           159亿美元                   
                                                              
 日内相对于中间价最大波幅         -1.78% (上限±2%  日高      日低
                                  )                           
 日内波动幅度(pips)               176               6.2117    6.2293
 2014年来即期升贬值幅度           -2.70%                      
 1年期美元/人民币掉期升水         1668                        
                                                              
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间16:55     今日              上日      
 1年期NDF                         6.3605/55         6.349     
 CNH即期                          6.2333/53         6.2156    
        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽/黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐