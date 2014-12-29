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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 16:39 BJT

中国外汇：9月末对外金融净资产17,962亿美元，较上季末减少--外管局

路透北京12月29日 - 中国国家外汇管理局周一公布，今年9月末，中国对外金融净资产17,962亿美元，较6月末规模下降1,959亿美元，降幅9.8%。

刊登在外管局网站国际投资头寸表显示，9月末，中国对外金融资产62,880亿美元，对外负债44,918亿美元。

在对外金融资产中，中国对外直接投资6,648亿美元，证券投资2,593亿美元，其他投资14,179亿美元，储备资产39,459亿美元，分别占对外金融资产的11%、4%、23%和63%。

在对外负债中，外国来华直接投资25,454亿美元，证券投资4,597亿美元，其他投资14,868亿美元，分别占对外负债的57%、10%和33%。

中国国家外汇管理局周一公布，截止6月末，中国对外金融净资产19,921亿美元，较3月末规模增加6亿美元，增幅约0.03%。

国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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