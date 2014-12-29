《路透晚报》--12月29日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚航失联航班事件中，印尼搜救机构称初步估计失联客机坠海

印尼援救机构一名高阶官员周一表示，亚航(AirAsia)失联航班据信已经坠海。该航班周日从泗水飞往新加坡途中失联，机上162人。印尼周一在爪哇海域搜寻该亚航飞机。

--希腊政经：第三轮总统提名投票至关重要，将决定是否提前大选

希腊总理萨马拉斯周一面临议会关键投票，将决定该国是否要提前大选，而提前大选可能使左翼激进联盟党掌权，影响国际纾困进程。唯一总统候选人--前欧盟执委会环境执委迪马斯(Stavros Dimas)需要获得180票才能当选。在前一轮投票中，他只获得168票。若国会无法投票通过新的总统人选，希腊几周内将举行大选。

--独家新闻：日本金融厅对地区银行进行超利低率的压力测试

日本金融监管机构已开始向地区银行进行压力测试，以研判如果在日本宽松货币政策下长期利率仍处于接近纪录低位时，这些银行业者的获利将会面临多大的冲击。一位要求不具名的人士表示，日本金融厅担心，10年期日本政府公债收益率接近纪录低位0.3%时，地区银行可能会见到获利下滑，因其存款付息和贷款与公债部位所收取的利息之间的利差缩窄。

--俄罗斯经济：11月GDP同比下滑0.5%，为2009年10月以来首次明显萎缩

俄罗斯经济部公布，11月国内生产总值(GDP)同比下滑0.5%，2009年10月以来首次出现大幅萎缩，这是目前为止俄罗斯经济受欧美制裁及油价大跌打击的最重大迹象。

--路透调查：多数企业明年不想加薪，首相安倍的希望恐落空

据路透调查，日本大型企业明年计划向股东返还多余现金，而不是响应安倍晋三首相的呼吁用于提高工资。47家受访企业中，计划2015年提高薪资的企业仅勉强够十分之一。70%以上的企业表示要把现金储备用于派息和回购股票，其中的多数企业还把投资排在加薪前面。

[市场摘要]

--日本股市：因境内发现埃博拉疑似病例而收低，但医疗保健股劲扬

日本股市周一收低，因厚生劳动省宣布一列疑 似感染埃博拉病毒案例让投资者感到不安，但此消息提振了医疗保健类股。日经指数收跌0.5%，报17,729.84点，回吐稍早因美股上周表现强劲而引发的涨幅。

--中国股市：综指创近五年收盘新高，地产、保险板块涨幅居前

中国股市沪综指小幅收升，创近五年收盘新高。分析师指出，受存款统计口径消息刺激，银行、保险等金融股带动大盘高开后反复震荡，尾盘出现跳水缩减升幅。大盘在当前目前位置压力有所增加，短期或将迎来调整，但整体运行方向未变，后市振幅料继续加大。沪综指收报3,168.02点，涨10.42点或0.33%，盘中最高上探至3,223.86点，此前最高收盘为2010月1日19日的3,246.87点。

--香港股市：恒指收高1.8%，创11月以来最大单日涨幅

香港股市收高，受助于中国大陆及海外市场的乐观前景。分析师称，投资者买入香港上市的A-H两地上市股票，因H股股价远低于相应A股。此举导致A-H股价溢价缩窄。恒生指数升1.8%至23,773.18点，创11月以来最大单日涨幅。恒生国企指数上扬4.0%至12,019.75点，触及2013年2月以来最高水平。

--汇市：欧元脱离低位，但涨势受希腊投票忧虑遏制

欧元小幅远离两年多低位，投资者等待今日稍晚的希腊关键投票结果，同时美元在2014年最后一周的第一天持稳。0839GMT时，欧元兑美元报1.2180，小升0.04%。美元指数在下跌0.06%至89.978。

--国际油市：油价上涨，受惠于利比亚供应疑虑

油价在两日下跌后上涨，因利比亚冲突升级引发对该国供应的担忧。利比亚官员表示，在该国主要的出口终端之一爆发的战斗引发大火，吞噬了80万桶原油，相当于该国逾两天的产量。0833GMT，布兰特原油上涨0.49美元至每桶59.94美元，美国原油上涨0.61美元至每桶55.34美元。

--全球金市：金价持坚守住上日涨幅，SPDR持金量位于六年低点

金价在近一周高位附近交投，上日急剧的空头回补买盘带来的涨幅得以守住，但由于投资者信心疲弱且美元强劲，金价很有可能走跌。0834GMT时，现货金持坚于每盎司1,194.61美元，上周五上涨了1.8%，触及12月22日以来最高位1,199美元，并创下两周半最大单日涨幅。

--金属期市：期铜下滑并触及近一个月低点，因需求放缓且美元坚挺

期铜下滑并触及近一个月低点，分析师指出这是因中国需求放缓且美元汇率坚挺。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.7%至每吨6,258.00美元，稍早曾触及12月2日以来低点6,232美元。