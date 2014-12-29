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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 17:05 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月29日

路透12月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)
：
    
    品种             最新库存             变动
      铜              171,850             持平
      锡               12,120              -25
      铅              222,025           +1,000
      锌              693,400             -600
      铝            4,223,225           -8,050
      镍              410,808              -72
    铝合金             26,520             持平
    NASAAC             80,880             持平
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 白云; 审校 王洋)
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