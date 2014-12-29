表格: LME金属库存最新变化--12月29日

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透12月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨) ： 品种 最新库存 变动 铜 171,850 持平 锡 12,120 -25 铅 222,025 +1,000 锌 693,400 -600 铝 4,223,225 -8,050 镍 410,808 -72 铝合金 26,520 持平 NASAAC 80,880 持平 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 王洋)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。