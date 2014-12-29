表格: LME金属库存最新变化--12月29日

澳洲经济：企业扩大聘雇，增加投资--NAB季度调查

路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。