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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 16:56 BJT

中国货币市场：上海银行等三家机构2015年同业存单额度共计2,600亿元

路透上海12月29日 - 中国上海银行、杭州银行和浙商银行周一率先公布2015年同业存单发行计划，三家机构发行额度总计2,600亿元人民币。

刊登在中国货币网的公告显示，上海银行明年同业存单额度为1,000亿元，杭州和浙商银行均为800亿元。上述三家银行的主体信用评级分别为AAA、AA+和AA+。

此前共有91家机构披露今年同业存单发行计划，规模总计达14,319亿元。

以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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上海银行 1,000

杭州银行 800

浙商银行 800

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合计 2,600

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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