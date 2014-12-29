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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 17:16 BJT

路透基点：碧桂园首次离岸银团联贷筹得45亿港元--TRLPC

路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房
地产商碧桂园在首次离岸俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷
款，七家银行参与此案。
    
    七家牵头行分别为：恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿
港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和2
,500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行澳
门分行(承贷4,800万美元)、德意志银行新加坡分行(承贷3,000万美元元)
。恒生银行为额度代理行。
    
    利率为香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行同业拆息(Libor)加码370
个基点。
    
    此项贷款由碧桂园海外子公司担任担保人。贷款协议于12月18日签署
。
    
    该项贷款将用于偿还、预付公司的负债及一般企业用途。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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