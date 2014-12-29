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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 17:53 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月29日

路透香港12月29日 - 据交易所公告，2014年12月29日至2015年1月2日，港股通服务暂停
；沪股通于2015年1月1-2日亦因元旦日假期关闭。
    
    以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪股通市场数据摘要。
  
                       沪股通                            港股通            
                                                  
  每日额度余额    122.50亿元人民币（已用5.8%）                  暂停
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                      买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                1,067,581,869       91,596,309      1,159,178,178
   2    中国平安                  343,941,446      390,926,710        734,868,157
   3    大秦铁路                   64,853,122      232,477,451        297,330,572
   4    中国建筑                  125,413,533       95,445,128        220,858,662
   5    农业银行                   14,754,808      203,564,025        218,318,833
   6    招商银行                  114,987,369       98,395,227        213,382,596
   7    保利地産                  149,676,970       15,654,824        165,331,794
   8    中国人寿                   84,720,552       74,767,631        159,488,183
   9    中国银行                   58,836,426       99,440,547        158,276,973
  10    贵州茅台                  100,001,947       50,534,098        150,536,045
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20141229)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
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