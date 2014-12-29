表格：沪港通市场数据摘要--12月29日

路透香港12月29日 - 据交易所公告，2014年12月29日至2015年1月2日，港股通服务暂停 ；沪股通于2015年1月1-2日亦因元旦日假期关闭。 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪股通市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 122.50亿元人民币（已用5.8%） 暂停 ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 1,067,581,869 91,596,309 1,159,178,178 2 中国平安 343,941,446 390,926,710 734,868,157 3 大秦铁路 64,853,122 232,477,451 297,330,572 4 中国建筑 125,413,533 95,445,128 220,858,662 5 农业银行 14,754,808 203,564,025 218,318,833 6 招商银行 114,987,369 98,395,227 213,382,596 7 保利地産 149,676,970 15,654,824 165,331,794 8 中国人寿 84,720,552 74,767,631 159,488,183 9 中国银行 58,836,426 99,440,547 158,276,973 10 贵州茅台 100,001,947 50,534,098 150,536,045 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141229)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 林高丽)