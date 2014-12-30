中国公开市场：今日央行仍未进行任何操作，以空窗作收--业内人士

路透上海12月30日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日依旧未进行任何操作。另外因周四(1月1日)适逢元旦假期，正常情况下，本周公开市场应该不会再有任何操作，据此计算，本周将为连续第三周既无资金投放亦无回笼。

公开市场上次操作是在11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。

中国元旦假期为1月1日(周四)至1月3日(周六)，届时金融市场均休市。

至上周，中国央行公开市场“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

业内人士并指出，面对本轮资金面紧张，千呼万唤的逆回购始终未出场，央行仍继续使用定向工具提供短期流动性支持，表明央行不愿在数量工具的运用上向市场传递过于强烈的信号，预计在明年2月春节资金需求高峰前，公开市场仍将以稳为主。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。而自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。

此外，央行在三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。(完)

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