香港个股：重庆银行启动信贷资产证券化计划，发行规模约19亿元人民币

重庆银行于香港联交所一份声明中称，其信贷资产证券化计划已获批准，本计划的发行规模约19.13亿元，已于今天内完成，所得款项将用于加大小微企业贷款的投放力度，更好地解决小微企业融资难的问题；以及加大个人住房按揭贷款的投放力度。