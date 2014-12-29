香港个股：重庆银行启动信贷资产证券化计划，发行规模约19亿元人民币

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透香港12月29日 - 中国城市商业银行--重庆银行 周一宣布启动信贷资产证券化计划，发行规模约19亿元人民币。
重庆银行于香港联交所一份声明中称，其信贷资产证券化计划已获批准，本计划的发行规模约19.13亿元，已于今天内完成，所得款项将用于加大小微企业贷款的投放力度，更好地解决小微企业融资难的问题；以及加大个人住房按揭贷款的投放力度。
该行并称，“董事会认为，本计划将可优化本行的信贷资产结 构及促进建立长效机制，以确保本行资本保持充足水平。”
兴业国际信托有限公司担任该计划的受托人及发行人。
重庆银行周一收升1.53%，报5.97港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。