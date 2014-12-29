台湾汇市：台币兑美元随亚币横向整理，由实质交投主导暂在31.75震荡

* 台币兑美元随亚币续处既有区间整理 * 由实质交投主导暂在31.75附近震荡 * 海外NDF美元/台币一周天期换汇点转为溢价 * 明日主交易区间暂看31.730-31.780 路透台北12月29日 - 台币兑美元 周一微幅收贬。交易员表示，由于 主要亚币今日交投方向尚未明朗，令台币暂随亚币持在既有区间狭幅波动，短线盘面仍由实 质需求引导，年底台币实质交易料在31.750上下震荡整理。 汇银人士指出，目前出口商交投并不热络，仅在31.750上方稍见抛汇卖需，多数进口商 态度偏向观望，仅油款进口商买汇量能较为明显，至于外资仍是买卖双向交易皆有，尚看不 出明确交投方向，明日台币实质交易区间暂看在31.730-31.780。 〞外资可能是还在放假，很安静。〞一位本地官股银行交易员说。 此外，日本厚生劳动省宣布一位疑似感染埃博拉病毒案例让投资者感到不安，日本股市 周一收低0.5%。 交易员亦称，目前并未确诊为埃博拉病毒案例，对日 圆交投影响不大，后续仍须密切关注。 今日台币主要交易区间在31.692-31.760，上日交易区间在31.705-31.729。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点缩减至价 平附近，一周天期换汇点则转为溢价，交易员认为海外法人看好年底美元需求较高，预期短 线台币趋贬机会较大；一个月远汇报价 尾盘在31.754/31.707左右，上日纽约 盘收在31.682。 台湾股市周一收涨0.74%，创三个半月收盘高位。证交所资料显示，外资及陆资在台股 转为大幅买超108.60亿台币。 韩国韩元 周一收盘几乎无变动，盘中限于窄幅区间波动，交投清淡，投资者纷纷 赶在年底前结清仓位。在国内市场收报1,097.8，上周五收盘报1,098.7。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/29(一)：美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数、美国达拉斯联储制造业指数 、韩国11月工业生产和服务业产出； 12/30(二)：美国10月CaseShiller20个城市房价指数、美国消费者信心指数、韩国消费 者物价指数； 12/31(三)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国成屋待完成销售指数、中国12月滙 丰制造业PMI终值、台湾央行标售364天期定存单； 1/1(四)：韩国进出口数据、台湾金融市场休市； 1/2(五)：欧元区12月Markit制造业PMI终值、美国12月Markit制造业PMI终值、美国11 月建筑支出和12月ISM制造业PMI、台湾金融市场休市。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.761 31.750 31.692-31.763 31.752 6.89 1.11 元太外汇经纪公司 31.760 31.750 31.733-31.764 31.755 3.02 2.74 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.015 -0.025/-0.010 美元/台币六个月期 -0.055/-0.045 -0.100/-0.065 (完)