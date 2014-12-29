欧元债市：希腊公债收益率微升，稍晚该国将进行关键的总统提名投票

虽然希腊公债周一走势相当平淡，但此前由于总统提名投票事件的影响，收益率已经大幅飙升。短期公债收益率目前高于长债收益率，这种倒挂说明投资者担心希腊可能走向违约。

希腊投票将在1000GMT开始，估计结果将在一小时后出炉。

“现在真的难以判断结果，”意大利裕信银行(UniCredit)利率分析师Luca Cazzulani说道，“如果希腊能够选出一个总统，投资者将开始担心未来几日的风险，那么进入新的一年后我们就将开始关注新的话题。若是希腊无法选出总统，那么至少在未来数周里都将存在不确定性。”

希腊10年期公债收益率 开盘走高7个基点，报8.60%。意大利和西班牙10年期公债收益率 各自开高3个或2个基点，分别报1.98%和1.69%。德国10年期公债收益率 则持稳在0.59%。（完）

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