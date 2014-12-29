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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 17:35 BJT

《全球汇市》欧元接近两年低点，市场关注今日稍后希腊选举

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2190 1.2175 +0.12 -11.31 1.3745

美元/日圆 120.36 120.39 -0.02 +14.30 105.30

欧元/日圆 146.70 146.58 +0.08 +1.43 144.63

美元/瑞郎 0.9867 0.9876 -0.09 +10.52 0.8928

英镑/美元 1.5575 1.5554 +0.14 -5.93 1.6556

美元/加元 1.1626 1.1625 +0.01 +9.47 1.0620

澳元/美元 0.8148 0.8115 +0.41 -8.58 0.8913

新西兰元/美元 0.7786 0.7751 +0.45 -5.12 0.8206

欧元/瑞郎 1.2030 1.2027 +0.02 -1.96 1.2271

欧元/英镑 0.7826 0.7829 -0.04 -5.68 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.5037 9.5643 -0.63 +7.42 8.8474

美元/挪威克朗 7.4710 7.4639 +0.10 +23.16 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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