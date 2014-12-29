标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
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路透伦敦12月29日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：尽管下行至波段新低，MACD与随机指标等指标出现偏多背离(MACD从10月的低点、第三波的末尾以来，已经数度出现此一情形)，这显示在动能放缓的情况下持续下行。短线看起来正在楔形底部之上形成一个窄幅区间，因此除非向上突破1.2256美元，否则再创新低将是最有可能的结果。
美元/日圆：一再无法突破78.6%费波纳奇阻力位的事实，支撑了第四波三角形正在成形的观点。因此市场应该很快会回跌，下探最近一次涨势的78.6%费波纳奇支撑点116.68，然后转为上行。
欧元/瑞典克朗：汇率仍高于第一波，以及自从触及近期低点(12月18日的9.3913)以来，已形成低点垫高与顶部趋平型态(压力锅型态)，这两项事实是多头趋势尚未走完的理由。因此我们持续看好将有更多买盘，并将升至趋势新高，完成从10月低点上行的升势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2189 1.2175 +0.11 -11.32 1.3745
美元/日圆 120.40 120.39 +0.01 +14.34 105.30
欧元/日圆 146.76 146.58 +0.12 +1.47 144.63
美元/瑞郎 0.9868 0.9876 -0.08 +10.53 0.8928
英镑/美元 1.5576 1.5554 +0.14 -5.92 1.6556
美元/加元 1.1626 1.1625 +0.01 +9.47 1.0620
澳元/美元 0.8148 0.8115 +0.41 -8.58 0.8913
新西兰元/美元 0.7786 0.7751 +0.45 -5.12 0.8206
欧元/瑞郎 1.2029 1.2027 +0.02 -1.97 1.2271
欧元/英镑 0.7825 0.7829 -0.05 -5.69 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.5075 9.5643 -0.59 +7.46 8.8474
美元/挪威克朗 7.4693 7.4639 +0.07 +23.13 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
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