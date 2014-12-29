欧元/美元：尽管下行至波段新低，MACD与随机指标等指标出现偏多背离(MACD从10月的低点、第三波的末尾以来，已经数度出现此一情形)，这显示在动能放缓的情况下持续下行。短线看起来正在楔形底部之上形成一个窄幅区间，因此除非向上突破1.2256美元，否则再创新低将是最有可能的结果。