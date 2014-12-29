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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 18:05 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月29日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：尽管下行至波段新低，MACD与随机指标等指标出现偏多背离(MACD从10月的低点、第三波的末尾以来，已经数度出现此一情形)，这显示在动能放缓的情况下持续下行。短线看起来正在楔形底部之上形成一个窄幅区间，因此除非向上突破1.2256美元，否则再创新低将是最有可能的结果。

美元/日圆：一再无法突破78.6%费波纳奇阻力位的事实，支撑了第四波三角形正在成形的观点。因此市场应该很快会回跌，下探最近一次涨势的78.6%费波纳奇支撑点116.68，然后转为上行。

欧元/瑞典克朗：汇率仍高于第一波，以及自从触及近期低点(12月18日的9.3913)以来，已形成低点垫高与顶部趋平型态(压力锅型态)，这两项事实是多头趋势尚未走完的理由。因此我们持续看好将有更多买盘，并将升至趋势新高，完成从10月低点上行的升势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2189 1.2175 +0.11 -11.32 1.3745

美元/日圆 120.40 120.39 +0.01 +14.34 105.30

欧元/日圆 146.76 146.58 +0.12 +1.47 144.63

美元/瑞郎 0.9868 0.9876 -0.08 +10.53 0.8928

英镑/美元 1.5576 1.5554 +0.14 -5.92 1.6556

美元/加元 1.1626 1.1625 +0.01 +9.47 1.0620

澳元/美元 0.8148 0.8115 +0.41 -8.58 0.8913

新西兰元/美元 0.7786 0.7751 +0.45 -5.12 0.8206

欧元/瑞郎 1.2029 1.2027 +0.02 -1.97 1.2271

欧元/英镑 0.7825 0.7829 -0.05 -5.69 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.5075 9.5643 -0.59 +7.46 8.8474

美元/挪威克朗 7.4693 7.4639 +0.07 +23.13 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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